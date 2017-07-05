Hayvanlar için bir kap su çağrısı

Mersin’in Erdemli ilçesinde Temmuz ayı başından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini belirten Semih İğdigül, "Sadece burada değil Türkiye’nin birçok yerinde sıcak havalardan insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkilenmektedir. Özellikle şehir merkezlerinde hayvanlar su kaynağı bulmakta güçlük çekmektedirler. 8 saatte bir mutlaka su içmeleri gerekiyor, değilse bu şekilde yaşayamazlar. Bu sebeple duyarlı vatandaşlarımızdan evlerinin önüne, bahçelerine bir kap su ve bir kap yemek bırakmalarını istiyoruz. Yemek bırakamıyorlarsa mutlaka ama mutlaka su bırakmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"Bir kap suyu esirgemeyelim"

"Bu hayvanlar 3 gün yemek yemeden yaşayabilirler ama su içmeden yaşayamazlar" diyen İğdigül, "Özellikle şehir merkezlerinde esnaflarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Birkaç esnafımız çağrımıza uyarak bulundukları sokağın uygun bir yerine su bırakmışlar. Bunlar güzel örnekler. Diğer esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılık ve hassasiyeti bekliyoruz. Özellikle böyle olumsuz hava şartlarında hayvanların bizlere ihtiyacı daha fazla. Onlardan bir kap suyu esirgemeyelim" şeklinde konuştu.

Hayvanların içmesi için bahçeye bırakılacak bir kap suyun hiçbir maliyetinin olmadığını da ifade eden İğdigül, "Bir pet şişenin yarısını kesin, bu yarısına bir miktar su doldurun. Bunun maliyeti bile yok. Ve bundan kediler, köpekler, kuşlar faydalanıyor ve diğer canlılar faydalanıyor. Canların işte böyle günlerde bize daha çok ihtiyacı var. Sorumluluğumuzun bilincinde hayvanlarımıza sahip çıkalım" diye konuştu.