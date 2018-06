Dernek üyeleri, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde siyasi parti liderlerine ve adaylarına taleplerini açıklamak için toplandı. Dernek binasında toplanan üyeler, hayvanların gördüğü eziyet, tecavüzler ve doğayı koşulsuz koruyacak uygulamalar için yasa tasarısı hazırlanması için tüm partilere çağrıda bulundu.

Anamur Hayvanları Koruma Derneği Sözcüsü Füsun Bayraktaroğlu, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye’de 7 milyon can yoldaşı olarak hayvana yapılan vahşet, işkence, tecavüz ve her türlü kötü muameleye karşı olan mücadelemizin bir parçası olarak, doğayı ve hayvanların yaşam hakkını tanımayan tecavüz, şiddet ve işkenceyi kınamayan siyasilere oy yok kampanyasını, bugünden itibaren başlatmış bulunuyoruz. Hayvana tecavüz ve vahşetin son örneği, Konya’da yavru bir köpeğe tecavüz edip, organlarını parçalayan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan şahıs, 671 TL idari para cezasına çarptırılmıştır. Bu sonuç, milyonlarca insanın tepkisine neden olmuş, toplumda infiala neden olmuştur. Bir çocuğa tecavüz etmekle, bir hayvana tecavüz etmek aynı çarpık zihniyetin ve patolojinin sonucudur. İnancımız budur. Her iki durumda, çaresiz ve masum bir canı katletmek olgusunu içinde barındırmaktadır. Bu nedenle, hayvanları koruma kanununun resmi ve sivil ayrımı yapılmadan TCK kapsamına alınmasını, bu çağrılara sessiz kalan siyasi partilere ve adaylarına oy yok diyoruz.”

"Oylarımız, doğa ve hayvan haklarını savunacağına söz veren aday ve partilere olacaktır" diyen Bayraktaroğlu, “Oylarımız, hayvana şiddet ve tecavüzün TCK kapsamına alınması için çalışma başlatan ve çalışmalarına seçim sonrasında da devam edeceğine söz veren, aday ve partilere olacaktır” diye konuştu.