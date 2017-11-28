Hem üretiyor hem araştırma yapıyorlar

Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkanı sunan merkez, gıda endüstrisiyle uğraşanlara hizmet ve eğitim de veriyor. Merkez bünyesinde ayrıca isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği veya tükettiği gıdaların analizi yapılıyor ve laboratuvar ölçeğinden işletme boyutuna kadar üretim, planlama ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Gıda üretim ve araştırmalarında yeni teknolojileri uygulamak, bölgesel ve ulusal problemler için çözüm üretmek, üretim girdileri ve son üründe kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak gibi çalışmalar yürüten merkezde, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler üretiliyor. Üretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3 adet laboratuvarı bulunan merkezde, laboratuvar tipi valsli değirmen, hektolitre ağırlığı ölçüm cihazı, sedimentasyon cihazı, elek sarsma cihazı ve elek takımı, gluten index cihazı, yaş gluten tayin cihazı, çekiçli değirmen, ekmek hacmi ölçüm cihazı, kuru gluten tayin cihazı, hububat temizleme cihazı, laboratuvar tipi ekmek pişirme fırını ve fermantasyon dolabı, düşme sayısı cihazı, hızlı viskozite ölçer cihazı, un test cihazı ve hamur test cihazı kullanılıyor.

Merkezin müdürlüğü görevini Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Sayar, merkez bünyesinde aylık tahmini üretim kapasitesinin 50 bin ekmek olmak üzere 100 bin adet unlu mamul üretim tesisinin mevcut olduğunu söyledi. Merkezin 2007 yılında bilimsel araştırma projesi olarak kurulduğunu kaydeden Sayar, endüstriyel üretimin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapıldığını belirtti.

Gerek yemekhanelerde gerek kantinlerde bulunan her türlü unlu mamulün merkez bünyesinde yapıldığını söyleyen üretim birimi sorumlusu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Eyyup Güler ise günde yaklaşık olarak 6 bin roll ekmeği, bin tane kepekli roll ekmeği, 500 döner ekmeği, 800-1000 arası simit, bin 600 civarı poğaça, 150-200 tane sandviç, 5 tepsi kadar ıslak kek ve tiramisu üretildiğini vurguladı. Güler ayrıca sipariş üzerine ekmek ve yaş pasta da yapıldığını sözlerine ekledi.