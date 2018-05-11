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11 Mayıs 2018 14:17

Hemşireler yorgunluk attı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Hemşirelik Haftası’nı kutlayan hemşireler, tempolu çalışma hayatına kısa bir mola verdi.

Hemşireler yorgunluk attı

11 Mayıs 2018 14:17


Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında Medical Park Tarsus Hastanesi hemşireleri özel bir gecede bir araya geldi. Bir restorandaki buluşmada hemşireler, birkaç saatliğine de olsa yoğun çalışma hayatının yorgunluğunu attı. Etkinlikte Yılın Hemşiresi ödülü ile başarı ve teşekkür belgeleri verildi.


Geceye, Genel Müdür Yrd. Doç. Dr. Zeynel Canoğulları, Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu, Medical Park Hastaneler Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Emel Gümüş, Tarsus Hastanesi Başhemşiresi Asuman Yaşar Taş, doktorlar, hemşireler, tekniker ve teknisyenler ile idari birimlerde çalışanlar katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Yrd. Doç. Dr. Zeynel Canoğulları, “Hemşireler bizim mesai arkadaşımız ama daha ötesi onlar kardeşimiz. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi.


Etkinlikte daha sonra Medical Park Tarsus Hastanesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan 15 hemşireye, doktorlar ve yöneticiler tarafından ‘Başarı ve Teşekkür Belgesi’ verildi. Adile Karadoğan ise ‘Yılın Hemşiresi’ ödülünü aldı. Ödül töreninin ardından hemşireler müzik eşliğinde eğlendi.




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