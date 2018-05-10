Hentbolcu kızlar, başarılarını Başkan Pamuk ile paylaştı

Mersin Şampiyonasında 3’üncülük elde eden Büyük Kızlar Hentbol Takımı ile 23 Nisan Turnuvasında birincilik elde eden Küçük Kızlar Takımı oyuncuları, Kulüp Başkanı Mehmet Us, eğitmen Tuğçe Demiroğlu ile birlikte Başkan Pamuk’u ziyaret ederek, kupalarını verdiler.

Ziyarette konuşan Pamuk, elde ettikleri başarılardan dolayı hentbolcu kızları ve antrenörleri kutladı. Hentbol sporcusu kızlarla da tek tek sohbet eden Pamuk, Akdeniz Belediyesi olarak, spora ve sporcuya her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Sporda fair play davranışlara, etik ahlak ve takım ruhunun önemine değinen Pamuk, sporun çocukları ve gençleri sokağın taşıdığı risklerden koruduğunu, başta eğitim-öğretim yaşamı olmak üzere, bütün hayatlarında çocukları daha başarılı bireyler haline getirdiğini dile getirdi. "Akdeniz Belediyesi olarak, kulübümüzün alternatif ve farklı spor dallarında da faaliyet göstermesini çok arzu ediyorduk” diyen Pamuk, “Bu anlamda, kulübümüzün verdiği sporlara hentbolun da katılması bizleri mutlu etti. Çünkü belediye olarak, sadece popüler spor dallarının ötesinde, gençlerimize, çocuklarımıza alternatif spor faaliyetlerini de sunmak istiyoruz. Bu noktada kulübümüz bünyesinde, futbol, basketbol, tenis ve voleybol var. Şimdi bu dallara hentbol da katıldı. İnşallah okçuluk sporunun da olmasını istiyoruz. Bir A takımın şampiyon olmasının ötesinde, gençlerin bu tarz başarıları elde ediyor olması, hedefimize ulaştığımızın en güzel göstergesidir. Çünkü hep şunu söylüyorum. Amacımız çok sayıda çocuğumuza ve gencimize ulaşmak olmalıdır. Sporun yaygınlaşmasına katkı sağlamalıyız. Bunu hedeflemiştik ve şimdi görüyorum ki bu hedefe adım adım yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.