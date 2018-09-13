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HES kararına karşı Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldı

Mersin’in ilçesinde Tarsus HES projesini iptal eden yerel mahkeme kararının Danıştay 14.

Mersin'in ilçesinde Tarsus HES projesini iptal eden yerel mahkeme kararının Danıştay 14. Daire tarafından temyiz yolu kapalı olmak üzere bozulmasının ardından çevre derneği Anayasa Mahkemesine başvurdu.


Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Derneği (ÇEKSAM) Başkanı Avukat Semra Kabasakal, Tarsus Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında yeniden haklarını arayacaklarını söyledi. Direnmeye yeniden başlayacaklarını ifade eden Kabasakal, "HES'e karşı direnişimiz sürecek. İlk defa böyle bir kararla karşı karşıyayız. Kanun yollarımız anılan bu karar ile kapanmıştı. Bizde 30 günlük süre içinde bireysel başvuru hakkımızı kullanmak adına ÇEKSAM Derneği Başkanı Av. Semra Kabasakal olarak temsilen ve kendi adıma da asaleten Anayasa Mahkemesine başvurumuzu yaptık" dedi.

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