Hıdırellez coşkusu Mezitli’de yaşandı

Türk-İslam geleneklerine göre baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez, Mezitli’de festival havasında kutlandı. İnanışa göre zorluklarda yardımcı olan Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğu gün olarak kabul edilen ve Mezitli Belediyesi tarafından her yıl Soli Pompeopolis sütunları yanında gerçekleştirilen Hıdırıllez etkinliklerine, Mezitlililer yoğun ilgi gösterdi. Gecede, dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine notlar bırakıldı, denize dilekler atıldı. Yakılan şenlik ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar, tüm hastalıkların son bulmasını ve isteklerinin kabul olmasını dilediler.

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da katıldığı etkinlikte, katılımcılar, sahilde yakılan ateşlerin etrafında dans edip halaylar çekti. Karnaval şeklinde gerçekleşen etkinlikte, gençlerin ateşin üzerinden atladığı anlar, heyecanın ve coşkunun doruğa çıkmasına yol açtı.

Türk milletinin en eski gelenekleri arasında yer alan ve yüzlerce yıldır değişmeden aslına uygun olarak kutlanan Hıdrellez bayramının doğayı sevmeyi, ona saygı duymayı, onu korumak gerektiğini hatırlattığını kaydeden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Hıdrellez, insanlar arasında birlik ve beraberliği de pekiştirerek, hoşgörü ve yardımlaşma ortamının temininde önemli bir rol oynamaktadır. Geçmişle geleceğimiz arasında önemli bir köprü görevini yerine getiren bu önemli ve özel değerlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarabilmek de hepimizin görevidir. Medeniyetler ve kültürler arasında hoşgörü olduğu sürece dünyadaki barış ve huzurun çok daha iyi olacağını düşünüyor, dostluğu, kardeşliği pekiştiren ve doğa sevgisini bizlere hatırlatan Hıdrellez’in sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.