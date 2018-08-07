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07 Ağustos 2018 17:33

Hindistan Ticaret Ataşesi Mersin GİAD’ı ziyaret etti

Hindistan Ticaret Ataşesi Alok Verma, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği’ni (Mersin GİAD) ziyaret etti.

Hindistan Ticaret Ataşesi Mersin GİAD’ı ziyaret etti

07 Ağustos 2018 17:33


Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Verma, ziyaret kapsamında Mersin ile Hindistan arasındaki ticareti güçlendirmek istediklerini söyledi.


Mersin’in yurtdışı ile ticari ilişkilerinin güçlü olması gerektiğini belirten İzol ise, "Mersin, bulunduğu konum ve limanı ile ticari açıdan Türkiye’nin en gözde kentlerinin başında yer alıyor. Mersin’in ihracat rakamları her geçen ay daha da artıyor. Bunun sürekli hale gelmesi adına yurtdışı ile ticari ilişkilerimizi sağlamlaştırmak adına gerek yurtdışında gerekse Türkiye’de ülke temsilcileri ile ortak projelerde yer almamız gerekiyor" dedi.


Mersin GİAD’ın faaliyetleri konusunda bilgi alan Verma, üyelere Hindistan’ın yatırım potansiyelini anlatarak ülkesine yatırım yapmaya davet etti.




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