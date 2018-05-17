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17 Mayıs 2018 12:39

Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

Mersin’de bir balıkçı dükkanında bulunan çelik kasa içerisinden 300 bin lirayı alarak, kayıplara karışan 3 şahıs, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı.

Hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı

17 Mayıs 2018 12:39


Edinilen bilgilere göre, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi’nde bulunan bir balıkçıda meydana gelen hırsızlık olayının bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin R.A., İ.A. ve H.P. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Gaziantep’te ikamet ettiğini belirleyen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda R.A. ve İ.A. gözaltına alınarak, Mersin’e getirildi. Ekipler, olayın diğer şüphelisi olan H.P’nin ise cezaevinde olduğunu tespit etti.


Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen R.A. ve İ.A. da tutuklandı.


Öte yandan, şahısların keşif ve hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kameralarda şahısların iş yerine hırsızlık yapmadan bir hafta önce müşteri gibi gelip keşif yaptığı görüldü. Daha sonrasında, odadaki kameraların yönlerini çevirdikleri gözlemlendi. Olayın yaşandığı gün çelik kasanın bulunduğu odaya giren hırsızlar, matkap yardımıyla kasayı açıyor ve içerisindeki 300 bin lirayı alıyor. Bir şüpheli de o esnada odadaki güvenlik kamerasının yönünü değiştiriyor.




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