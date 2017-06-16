Hırsızlık amacıyla girdiği trafoda ölümden döndü

2-3 kablosunun kesildiği görülen trafonun içinde ise yan keski, tornavida ve vida sökme aleti bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’nde bulunan eski Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde bulunan trafonun içinde meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında hırsızlık amacıyla trafoya giren H.D. (22) isimli kişi, trafonun içindeki kabloları kestiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Trafonun içinden patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipler trafonun kilitli olduğunu görünce itfaiyeden ve TEDAŞ ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen TEDAŞ ekipleri ilk önce elektriği kesti, ardından ise itfaiye ekipleri demir kesen makas ile trafonun kilidi kesti. Kapının açılmasıyla yerde yatan ve vücudunun tamamı yanarak ağır yaralanan H.D.’ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan şahıs, Toros Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

2-3 kablosunun kesildiği görülen trafonun içinde ise yan keski, tornavida ve vida sökme aleti bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.