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01 Temmuz 2018 09:39

Hırsızlık zanlısının sözleri ’pes’ dedirtti

Mersin’de bir iş yerinden çelik kasa çalan 6 şüpheli önce güvelik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Hırsızlık zanlısının sözleri ’pes’ dedirtti

01 Temmuz 2018 09:39

Zanlıların adliyeye sevki sırasında eski çalışan olduğu öğrenilen bir şahsın, "Buradan gayri meşru arkadaşlara başarılar diliyorum. Yemeyenin malını yerler" demesi herkesi şaşırttı.


Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı’nda bulunan bir iş yerinden içerisinde 250 bin lira olan bir çelik kasanın çalındığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, iş yeri içerisindeki kameraları incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden hırsızları tespit eden ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Ekipler, hırsızlık olayına karıştığı değerlendirilen H.Y, S.G, A.B, Y.K.Y, F.F ve Y.E isimli 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca şüphelilerle birlikte, çalınan çelik kasa ve çalınan bir miktar para ele geçirildi.



Yaşanan hırsızlık anı kamerada


Yaşanan hırsılık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ofis içerisindeki güvenlik kamerasını fark etmeyen zanlılar, önce kasanın bulunduğu odaya gelerek kasayı bulunduğu yerden çıkardı. Ardından da kasayı palete koyan hırsızlar, palet yardımıyla iş yerinden çıkarak hızla uzaklaştı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.Y, S.G, A.B ve Y.K.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yerinin eski çalışanı olduğu öğrenilen hırsızlık zanlısı H.Y, adliyeye sevki sırasında gazetecilere, "Buradan gayri meşru arkadaşlara başarılar diliyorum. Yemeyenin malını yerler" dedi.




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