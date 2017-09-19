Hisarcıklıoğlu, "Türkiye felaketlere rağmen dimdik ayakta"

Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin yaşadığı felaketlere rağmen dimdik ayakta olduğunu söyledi.

Yenilenen Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası binasının açılışı ve ’ekonomiye değer katanlar’ ödül törenine katılan Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz’da ekonomik manada da büyük bir felaket yaşandığını belirterek, "Cirolarımız düştü, devletin vergi gelirleri düştü. Kimse alışveriş etmiyor, büyük bir felaket yaşadık, düşünün. 15 Temmuz felaketi, 3 tane terör örgütüyle mücadele, içerde, yanıbaşımızda savaş, komşularımızda ekonomik kriz. Hepsinin yaşandığı bir dönem yaşadık, 2016’da. Buna rağmen dimdik ayakta kaldı Türkiye’miz" dedi.

2017 yılında ise doğru girişimlerin ekonomiye olumlu yansıdığını aktaran ve üyelerin taleplerini KOSGEB’in bağlı olduğu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Sayın Bakanım, biz iğneyi kendimize batırdık, benim üyelerim faizsiz kredi istiyor. ’Ne kadar istiyor’ 50 bin lira. Ne kadar alacak 3 yıl, 1 yılı da ödemesiz olacak. ’Tamam’ dedi. Değerli kardeşlerim. Oda başkanlarımızın sizler için istediği faizsiz 50 bin liralık, 3 yıl ödemeli, 1 yılı ödemesiz 2 yıl ödemeli faizsiz kredi çıktı. Ve bundan kaç üyemiz faydalandı, bundan bütün Türkiye’de 260 bin üyemiz faydalandı. Yani üye sayımız bizim 1 milyon. Üyelerimizin yüzde 26’sı bundan faydalandı" diye konuştu.

"Baba oğula kefil olmuyor"

Oda başkanlarının faizsiz kredi sonrası bankalarla yaşadıkları sıkıntıları kendilerine ilettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu konuda da girişimlerde bulunduklarını ve konuyu sonuçlandırdıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu üyelere seslenerek şunları kaydetti:

"Kredi borcumuz var, kredilerin yapılanması noktasında Kredi Garanti Fonunun devreye girmesi lazım. Kefalet bulamıyor mu üyeler? Bulamıyor. Baba oğula kefil olmuyor, kardeş kardeşe kefil olmuyor, komşu komşuya kefil olmuyor. Krediler sıkıntıda ödeyemeyeceğiz. Peki, ne yapalım, bizim kuruluş kefil olsun. Kim, kredi garanti fonu. Kimin kuruluşu, hepinizin ortak kuruluşu. Odalar birliği bünyesinde çalışan, kredi garanti fonu. Bendi gittim, Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanına dedim ki, bize bir imkan sağladınız, bu 2017’nin başı. Sıkıntımız var bankalar kredi vermiyor bize. Ne istiyor, şu bizim kredi garanti fonu kefil olmasını. Miktarını arttırın. Ne istiyorsun, 250 bin lira, peki kardeşim. Bundan bütün Türkiye’de kredi garanti fonu kefaretiyle, son 7 ayı anlatıyorum, kaç üyemiz faydalandı, 335 bin üyemiz. 1 milyonun 335 bini."

Konuşmanın ardından Rifat Hisarcıklıoğlu ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı ilçede ekonomiye değer katan işadamlarına ödüllerini takdim etti.