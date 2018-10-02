Hobi bahçesi ile yaşama tutunuyor

Mersin'de yaşayan ve bir süre önce konulan kanser teşhisi dolayısıyla dünyası kararan Belgin Taş, Mezitli Belediyesi'nin tahsis ettiği hobi bahçesinde meyve ve çiçek yetiştirerek yaşama tutunuyor.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde oluşturulan 'Hobi Bahçeleri Projesi'nin olumlu etkileri devam ediyor. İlçede yaşayan ve kanser başlangıcı teşhisi konulan 2 çocuk annesi Belgin Taş, hobi bahçesi sayesinde yeni bir yaşama ‘merhaba' dedi.

Yaptığı başvuru sonrası, Mezitli Belediyesi tarafından Merkez Mahallesi Hobi Bahçesi'nde yer tahsisi yapılan Taş, kontrollere gittiğinde mucize bir biçimde hastalığında gerileme yaşandığını, Başkan Neşet Tarhan'ın 'Hobi Bahçeleri Projesi' ile kendisine yeni bir yaşam hediye ettiğini söyledi.

Taş, yaşadığı sevinci ise şöyle paylaştı; "Yaşadığım gelişmeye oldukça şaşıran doktorum, ‘kemoterapi görmeniz gerekiyordu ama hastalığınızda mucize bir biçimde gerileme var. Şimdiye kadar ne yapıyorsan aynı şeyi yapmaya devam et' dedi. Ben de her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyorum. Burada o kadar huzurlu oluyorum ki, misafirlerimi buraya getiriyorum. Evi artık kapattım. Sabah erkenden geliyorum, kahvem ve kitabımla gelecek misafirlerimi burada ağırlıyorum. Eski komşuluk ilişkilerini yeniden hayata geçirdik. Misafirlerim geldiği zaman ellerimle sebzelerimi topluyorum ve kendilerine sunuyorum. Kendimi yaylada gibi hissediyorum. Doğayla uğraşıyorum, kitabımı okuyorum. Herşeyden uzaklaşıyorum. Burası yüksek canavar binaları arasında kocaman bir vaha gibi. Sabah, kapımı açıp çayımı ocağa koyduğumda stresten uzak, mutlu ve yepyeni bir dünyaya ‘merhaba' diyorum."

Taş, kendisine bu imkanı sunan Mezitli Belediyesi ve Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a da teşekkür etti.