Hortum, Bozyazı’yı yıktı geçti

Mersin’in Bozyazı ilçesinde etkili olan hortum, dolu ve yağış büyük hasara yol açtı. Hortum, 50 dönümlük seraya zarar verdi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur ve dolunun ardından oluşan hortum Kaledibi, Beyreli ile Tekeli mahalleleri ve Ağzıkara mevkiinde birçok seraya zarar verirken, hortum ile uçuşan sera demirleri ve naylon yüksek gerilim hatlarında hasar meydana getirerek, elektriklerin kesilmesine neden oldu. Hortum birçok ağacı da yerinden söküp atarken, bir zeytin bahçesi büyük zarar gördü. Ayrıca aşırı dolu, Derebaşı Mahallesi ile ulaşımın kesilmesine neden oldu. Kötekler Mahallesi’nde ise kuvvetli yağış sonrasında ilk ve ortaokulun bahçe duvarının bir kısmı çöktü.

Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı, yağış ve hortumdan zarar gören mahalleleri gezerek, mağdur olan çiftçilerle görüştü. Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Ballı, belediyenin imkanları doğrultusunda çiftçilerin mağduriyetinin giderileceğini söyledi.

Diğer yandan hortumun yaklaşık 50 dönüm seraya zarar verdiği, Bozyazı Kaymakamlığı’nın oluşturduğu heyetin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.