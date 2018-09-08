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08 Eylül 2018 10:32

Hukuk fakültesi mezunları staja başladı

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatlık mesleğinin vicdan unsuruna dayanan bir meslek olduğunu belirterek, Adalet vicdanınız sizi rahatsız etmek zorunda.

Hukuk fakültesi mezunları staja başladı

08 Eylül 2018 10:32

Rahatsız olmazsanız bu mesleği yapamazsınız" dedi.


Hukuk fakültelerinden mezun olup avukatlık stajına başlayacak olan 2 stajyer avukat, Başkan Yeşilboğaz’ı ziyaret etti. Yeşilboğaz, meslektaşlarına mesleğin etik kuralları hakkında bilgiler verirdi. Her olaya normal bir vatandaştan daha farklı bakmak zorunda olduklarını belirten Yeşilboğaz, "Giyeceğiniz cübbe ateşten bir gömlektir. Adalet vicdanınız sizi rahatsız etmek zorunda. Rahatsız olmazsanız bu mesleği yapamazsınız" ifadelerini kullandı.



"Hak arama mücadelesinde en çok avukatlar olmalı"


Avukatlık mesleğinin bir tarafının serbest meslek olduğunu da kaydeden Yeşilboğaz, "Ancak bu yönünüzü çok ön plana çıkarırsanız, avukatın toplum içindeki itibarını düşürürsünüz. Para da kazanacaksınız ama toplumsal yönünüz hep ön planda olmak zorunda. Hak arama mücadelesinde, en çok mücadele edecek olan avukatlardır. Avukatlar toplumun sesidir. Baro ile entegre olabilmek için komisyon ve merkezlerimizde görev alın, eğitimlerimize katılın. Eğitimler sizin için görevdir, sorumluluktur. Yargı ile ilgili her türlü etkinliğe katılarak, yargıyı sahiplendiğinizi gösterin. Siz sahiplenmezseniz başkası gelip elinizden alır" şeklinde konuştu.


Öte yandan Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ayhan Bora, yemin edip cübbe giyerek avukat oldu. Mersin Barosu’na kayıtlı avukat Bora, avukatlık ruhsatını Mersin Yeşilboğaz’dan aldı.




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