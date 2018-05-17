Hz. Danyal Meydanı’nda Ramazan coşkusu

Danyal Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Ramazan ayının heyecanının yaşandığı ve binlerce kişinin katıldığı ilk iftar programında Belediye Başkanı Şevket Can, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Ramazan’ın İslam alemine ve ülkemize hayırlar getirmesini dileyen Başkan Can, İsrail’i Filistin’e yaptıkları zulüm için kınadı.

Başkan Can, “Bugün ramazan ayının ilk günü Allah tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. İslam alemine, ülkemize, milletimize, memleketimize ve bizlere bu mübarek ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum. Böyle mübarek bir ayda, mübarek bir günde şiddetle İsrail’i kınıyorum. Gerçekten İsrail bir katliam yapıyor. Cenab-ı Allah İsrail’i de bildiği yapsın diyorum. Bu vesileyle oruçlarımızı tekrar Cenab-ı Allah kabul etsin. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice güzel günlerde, nice iftar programlarında görüşmek dileğiyle hepinizin Cenab-ı Allah gönlüne göre versin, ibadetlerinizi ve dualarınızı kabul etsin’’ dedi

Ramazan ayının bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, ise "Herkese hayırlı, uğurlu, güzel, sağlıklı nice nice 11 aylarda buluşmayı diliyor, tüm Tarsuslu hemşerilerimizin Ramazan ayını kutluyorum" ifadesini kullandı.

5 bin kişilik 3 çeşit yemeğin verildiği iftar programında, oruçlar İlçe Müftüsü Hayri Erenay’ın yaptığı dua ile açıldı.

İftar sonrasında Başkan Can, vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.