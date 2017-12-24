Hz. Mevlana vuslatının 744. yıl dönümünde anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslata erişinin 744. yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Şeb-i Arus 744. yıl dönümü anma törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, meclis üyeleri ve çok sayıda Mersinli katıldı. Hz. Mevlana’nın 22. kuşak torunu ve Uuslararası Mevlana Vakfı Başkanvekili Esin Çelebi Bayru’nun ‘Hz. Mevlana ve Sema’ konulu konferansıyla başlayıp, Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Tasavvuf Müsıkisi Korosunun konseriyle devam eden program, Acemaşiran Mevlevi Ayin-i Şerif-i’nin icra edildiği Sema Töreni ile son buldu. Bayru, verdiği konferansta Mevlana’nın hayatından, Mevlevihanelerin işlevlerinden, Mevlevilik’ten ve Mevlevilik’te önemli bir sembol olan semadan söz etti. Sema ayininin ne olduğunu ve hareketleri ile ne anlatılmak istendiğinden söz eden Bayru, sema gösterisinin bölümlerinden bahsetti.

Etkinlikte, Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Tasavvuf Müsıkisi Korosu tarafından, genel sanat yönetmenliğini Cavit Özkeleş’in yaptığı tasavvuf musikisi konseri ile dinleyiciler mest olurken, konserde neva ilahiler seslendirildi. Son olarak, salonu dolduran binlerce Mersinli tarafından Acemaşiran Mevlevi Ayin-i Şerif-i’nin icra edildiği sema töreni de ilgiyle ve huşu içerisinde izlendi.

Etkinlik sonunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, etkinliği hazırlayanlara çiçek ve plaket hediye etti.