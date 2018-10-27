İçişleri Bakanı Soylu, şehit Ferruh Dikmen'in evini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de operasyon dönüşü soğuk havadan etkilenerek kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in Mersin'in Silifke ilçesindeki evine taziye ziyaretinde bulundu.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Sarıbudak Mahallesi bölgesinde operasyon dönüşü olumsuz hava şartları nedeniyle şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'ne taziye ziyaretine gelen Bakan Soylu, şehidin babası Nihat Dikmen ve kardeşi Mesut Dikmen ile görüştü.

Şehidin ailesine ve mahalle halkına taziyelerini ileten Bakan Soylu, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyip şehit için duada bulundu.

Mahalle halkından bir vatandaş Bakan Soylu'dan mahallelerine bir ilkokul yapılmasını, bu okulun ismine de şehidin isminin verilmesini istedi. Bakan Soylu da bu konu ile ilgileneceğini belirterek, “Başımızın üstünde, sizlere minnettarız” dedi.

Soylu, Ağrı ve Iğdır'daki sınır hatlarında incelemeler yaptığını, bunun için şehidin cenaze törenine katılamadığını belirtti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir'in eşlik ettiği Soylu, aileye başsağlığı dileyerek, bir diğer şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in merkez Toroslar ilçesinde yaşayan ailesine ziyaret etmek üzere ilçeden ayrıldı.