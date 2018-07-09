İdmanyurdu 1925, teknik direktör Nacir ile anlaştı

Futbola Mersin’de başlayan ve daha sonra 12 yıl profesyonel liglerde oynayan Mehmet Nacir, sırası ile Aksarayspor, Ceyhanspor, Nevşehir, Bayburt, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Mersin Büyükşehir Belediye, Ankara Gölbaşı gibi takımlarda teknik direktörlük yaptı.

İdmanyurdu 1925 Kulüp Başkanı Hamit İzol, "Teknik direktörümüz Mehmet Nacir, kendini kanıtlamış bir isim. Onunla bu sezon Süper Amatör Lig’de başarılara imza atacağımıza inanıyorum. İlk hedefimiz Süper Amatör’de şampiyon olmak ve BAL’da mücadele etmektir. Bununla ilgili gerekli tüm çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyoruz” dedi.