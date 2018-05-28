İftar sofraları bu kez Bozyazı’da kuruldu

5. Ramazan Etkinlikler programı kapsamında Bozyazı ilçesinde düzenlenen programda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Ramazan ayının 12’nci gününde Bozyazılılar ile birlikte iftar açtı.

Programda konuşan Kocamaz, "Ramazan bereket ayı, Ramazan rahmet ayı, Ramazan yardımlaşma, birleşme, bütünleşme, kaynaşma ayıdır. Tokun açın halinden anladığı ay. Rahmetin gökten sağanak sağanak yağdığı bir ay. 2014 yılından bu yana sizlerle beraber bu yolları yürüyoruz. Mersinimizi bütün ilçeleri ile birlikte ayağa kaldırma gayretini güdüyoruz. Ülkemizin çok zor bir dönemeçten geçtiği bugünlerde bir seçimle karşı karşıyayız. Allah hepinizden razı olsun. 2014 yılında çok büyük destek verdiniz. Bizim başımızı yere eğdirmediniz. Yapılacak çok hizmet var" dedi.

İftar yemeği sonrası Ramazan ayına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında sahne alan Kaya Kuzucu, Aşık Sefai ve Selami Durmuş birlikte verdikleri konser ile vatandaşlara unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşattı.