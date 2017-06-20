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20 Haziran 2017 14:41

İftar sofraları Mezitli’de kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutan ramazan geleneklerini yaşatmak ve hemşehrilik bilincinin gelişimine katkıda bulunabilmek adına geleneksel hale getirdiği ilçe iftarlarına devam ediyor.

İftar sofraları Mezitli’de kuruldu

20 Haziran 2017 14:41


Ramazan ayının 24. günü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın katılımıyla Mezitli ilçesinde gerçekleştirildi. Mezitli İmam-Hatip Ortaokulu/Mezitli Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine yüzlerce vatandaş katıldı. Yapılan Kuran-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile Ramazan ayının huzur ve bereketini aynı sofrada paylaşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. İftar öncesi konuşan Başkan Kocamaz, hain terör saldırısı sonucu Diyarbakır’ın Lice ilçesinde şehit düşen Mersinli Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.


Türkiye’nin hain terör belasıyla karşı karşıya olduğunu belirten Kocamaz, “Allah birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen hainlere de hiçbir zaman fırsat vermesin. Tüm dünyada yalnızlığa itilmiş olan Türkiyemizin bu zor durumdan çıkışı için hep birlikte dua etmeliyiz. İslam aleminin son kalesi Türkiye Cumhuriyeti’ni de başını ağrıtarak bölüp, parçalamak isteyen dahili ve harici düşmanlar tarih boyunca oldu. İçten ve dıştan maalesef bu ülkenin başını ağrıtma isteyen hainler her zaman oldu. Bugün de tüm dünyada yalnızlığa itilen, itilmeye çalışılan bir Türkiye’de yaşıyoruz” şeklinde konuştu.


Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının birbirlerini sahiplenmeleri gerektiğini ve ülkeye sahip çıkma mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Kocamaz, “Allah’ın izniyle tarihin derinliklerinden bu günlere ulaşmış yüce Türk milleti dünya var olduğu sürece kıyamete kadar, bu topraklar üzerinden hep birlikte hür ve bağımsız olarak yaşayacaktır. Bunun için saflarımızı sıklaştırmak, birbirimizi sahiplenmek, Mersinimize sahip çıkmak, ülkemize sahip çıkmak mecburiyetimiz var. Onun için diyoruz ki Ramazan’ın bu ulvi ortamında gönüllerimizi olabildiğince birleştirelim, bütünleştirilelim. İnşallah Çarşamba günü Kadir Gecesi’ni yine hep birlikte eda edeceğiz. Cenab-ı Allah bin yıldan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin hürmetine birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın" diye konuştu.


Konuşmaların ardından Mezitli mahalle muhtarları adına Atatürk Mahalle Muhtarı Badegül Kaptan, Başkan Kocamaz’a çiçek hediye etti.


İftara Başkan Kocamaz’ın yanı sıra, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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