İhracatçılara, ’Hedef Pazarda Müşteri Bulma’ eğitimi

AKİB’den yapılan açıklamaya göre, TurkishExporter.net işbirliği ile düzenlenecek eğitimde, elektronik ticarette verilen devlet destekleri, uluslararası ticarette ticari bilginin önemi, uluslararası ticarette ticari bilginin etkileri, uluslararası ticarette ticari istihbarat nedir?, çağdaş ihracat stratejisi, TurkishExporter.net konşimento bilgileri, TurkishExporter.net kolay ihracat merkezi ve TurkishExporter.net dünya ticaret haritası konuları, Ticari İstihbarat Danışmanı Sertaç Sal tarafından anlatılacak ve eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verilecek.

AKİB Başkanı Uğur Ateş, ülkenin en fazla ihtiyacı olan ekonomik gücün, ihracatla elde edileceğini vurgulayarak, "İhracatın artırılması için devletimiz elektronik ticaret sitelerine abone olmak isteyen firmalarımıza yüzde 80 oranında destek vermektedir. Firmalarımız ürünlerini yeni pazarlara sokabilmek için bu siteler üzerinden yeni müşterilere ulaşabilecektir. Bu eğitimde bu sitelere nasıl üye olunabileceği ve üye olunduğunda bu sitelerin nasıl etkin olarak kullanılabileceği anlatılacaktır. AKİB olarak bu eğitimi düzenleme sebebimiz daha çok ihracatçımızın bu platformları etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlayarak pazarlarımızı çeşitlendirmek ve ihracatımızı artırmaktır” dedi.

Eğitimler, 10 Temmuz 2018’de 09.00-12.30 saatleri arasında Adana Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda ve 14.30-18.00 saatleri arasında Akdeniz İhracatçı Birlikleri Mersin Merkezi’nde verilecek.