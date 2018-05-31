İhracatçılara UR-GE projesi ile yeni pazar müjdesi

Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üyeleri, Adana’da düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Akdeniz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin katılım sağladığı yemekte, üyelere önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilecek olan projeler hakkında bilgi verildi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur, özellikle yakın dönemde hayata geçirilecek Akdeniz Tekstil-Hazırgiyim Pazara Erişim UR-GE projesi hakkında firmaları aydınlatarak, projeye firmalardan tam katılım beklediğini dile getirdi. Uğur, Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesi (UR-GE) tebliği ile yeni pazarlar aramak üzere yeni bir proje başlatıldığının müjdesini verdi.

Bölgedeki tekstil ve konfeksiyon firmalarının yeni pazarlara girmesi, mevcut pazarlarda büyük zincirlere ulaşması, yurt dışı pazarlarında etkinliğinin arttırılması ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilebilmesi amacıyla başlatılan, ’Akdeniz Tekstil ve Hazır Giyim Pazara Erişim URGE Projesi’ ile firmaların her bir organizasyon maliyetinin yüzde 75’i oranında devlet desteğinden prefinansman olarak faydalanma imkanı yakalayacağı belirtildi.

Uğur, Akdenizli hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçılarının yılın ilk 4 ayında gerçekleştirdiği 116.8 milyon dolarlık ihracatın artarak devam etmesi için, çalışmalara hız kesmeden devam edileceğinin de altını çizdi.