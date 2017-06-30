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30 Haziran 2017 10:48

İki gün önce otomobilin çarptığı yaşlı adam evinde ölü bulundu

Mersin’in Mut ilçesinde 74 yaşındaki Mehmet Şahin’e henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı.

İki gün önce otomobilin çarptığı yaşlı adam evinde ölü bulundu

30 Haziran 2017 10:48

Tedavisi yapılarak evine getirilen Şahin, iki gün sonra evinin önünde ölü bulundu.


Alınan bilgiye göre, olay Mut Hamam Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Şahin’e iki gün önce evine giderken, henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir otomobil çarpıp kaçtı. Yaralanan Şahin ise çevredekilerin çağırdığı 112 ambulans görevlileri tarafından Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi yapıldıktan sonra evine getirilen Mehmet Şahin, bugün evinin önünde ölü bulundu.


Mut Devlet Hastanesi morguna getirilen yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma, olay yerinde bulunan otomobil parçalarından yola çıkarak sürücüyü yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.




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