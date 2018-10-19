İklim değişikliğine dikkat çektiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘İklim Değişikliği Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Geri Kazanım ve Sanayiciler Derneği (GEKSANDER) ortaklığında, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından desteklenen ve yararlanıcısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu ‘İklim Değişikliğine Karşı Çıkın Projesi' kapsamında orta öğretim öğrencilerine dönük olarak ‘İklim Değişikliği Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi.

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu da katıldı.

“Çevrenizi koruyun, bizim size yaptığımızı siz sizden sonraki nesiller için yapmayın”

Çokakoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, kendi çocukluklarında oyuncakların tahtadan ve taştan olduğunu belirterek, "Plastik bulursak çok sevinirdik. Siz bu yaşlara geldiğinizde ise bilgisayarlarınız oldu değil mi? Ama bizim zamanımızda bütün derelerden su akardı. Bizim zamanımızda vahşi hayvanlar şehirlerin kenarlarına kadar gelir yaşardı. Kuşların ve hayvan sürülerinin sayısı çok daha fazlaydı. Ama sizin çağınıza geldiğimizde maalesef birçok güzelliğimizi kaybettik. Bilgisayarları icat ettik, oyunları icat ettik ama maalesef çevreyi koruyamadık. Size düzgün bir çevre getiremedik” dedi.

İklim değişikliğinin doğal çevredeki her şeyi azaltan bir olay olduğunu belirten Çokakoğlu, “Buna karşı çıkmamız lazım. Buna karşı çıkmak için de çok sorumlu, düzgün bireyler olmamız lazım. Hayatta ne olursanız olun, hangi mesleğe sahip olursanız olun, düşünceniz neye giderse gitsin, neye evrilirse evrilsin hep iyi insan olarak kalın. İyi insan olursanız çevrenize saygılı ve duyarlı insanlar olursunuz. Çevrenizi koruyun, bizim size yaptığımızı siz sizden sonraki nesiller için yapmayın” diye konuştu.

'İklim Değişikliği Farkındalık Günü' etkinliğinde, 5, 6, 7 ve 8. sınıf orta öğretim öğrencilerinden oluşan 250 kişilik öğrenci grubu ile birlikte iklim değişikliği ana teması işlendi. Çevre ve iklim değişikliği konusunda duyarlılığın geliştirmesi amacıyla eğlendirici oyunlar, deneysel çalışmalar, elektronik oyun uygulamaları, sunum ve atölye çalışmaları yapıldı. Etkinliğin sonunda ise öğrencilere günün anlam ve önemini hatırlatacak katılım belgesi verildi.