İl Kaçakçılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Mersin İl Kaçakçılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Mersin Valisi Özdemir Çakacak başkanlığında yapıldı.

İlki Haziran ayında gerçekleştirilen İl Kaçakçılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısının 2’ncisine, Vali Çakacak’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Jandarma Komutanı Hüseyin Kanat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Liman Başkanı Murat Harun Baştürk, Mersin Serbest Bölge Müdürü Yusuf Şenel ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 21 Haziran 2016 tarihinde yapılan ilk toplantıda alınan kararlar gözden geçirilirken, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri tarafından Mersin’de meydana gelen kaçakçılık olayları ile ilgili bir brifing sunuldu. Kaçakçılıkla mücadele sırasında karşılaşılan sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda, çalışmaların 2017 yılında da artarak devam edeceği vurgulandı.