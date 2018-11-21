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İlaçlama tankının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde, ilaçlama tankının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Mersin'in Mut ilçesinde, ilaçlama tankının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Topluca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Durmuş Ali Büyükceran (69), komşuları tarafından ilaçlama tankının altında hareketsiz halde bulundu. Komşuları durumu jandarmaya ve 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Büyükceran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Durmuş Ali Büyükceran'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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