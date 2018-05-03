İlkokulu okuduğu okuldan emekli oldu

52 yaşındaki Ali Ceren, 1991 yılında ilk görevine Kars’ta başladığını, Rüştü Kazım Yücelen İlköğretim Okulu’nda müdür yardımcılığı, Malaklar Ortaokulu ile Halk Eğitim Merkezinde müdürlük ve Çeltikçi İlkokulu Özel Eğitim Alt sınıfı öğretmenliği yaptığını söyledi.

Ceren, ilkokul eğitimi gördüğü Kıbrıs İlkokuluna 2016 yılında atandığını ve 30 Nisan’da da kendi isteğiyle emeklilik dilekçesini verdiğini dile getirdi.

Öğretmenlik hayatında 27’nci yılını doldurduğunu belirten Ceren, "Bu zamana kadar yetiştirdiğim öğrenciler ülkesine, milletine ve ailesine yararlı, kişilik sahibi, ülkesini dışarıda en iyi şekilde temsil etme yeteneğine sahip bireyler oldular. Öğrenim gördüğü okulda öğretmen olmak ardından da meslek hayatını aynı okulda bitirmek herkese nasip olmaz" dedi.

Ceren, atama bekleyen öğretmen sayısının da gittikçe arttığını belirterek, "Haberlerde atanamayan genç bir öğretmenin intihar ettiğini duyunca çok etkilenmiştim. O haberden hemen sonra emeklilik kararı aldım ve emeklilik dilekçemi verdim. Böylece bir öğretmenimizin atanmasına da vesile olmuş olacağız" diye konuştu.