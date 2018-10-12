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İnce ve Uzunkaya Mersin'de

Bir dizi temaslar ve incelemelerde bulunmak üzere Mersin’e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret ettiSabah saatlerinde Mersin’e gelen Bakan Yardımcısı İnce ve Emniyet Genel Müdürü Uzunyaka, ilk olarak polis okulunu ziyaret etti.

Bir dizi temaslar ve incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti


Sabah saatlerinde Mersin'e gelen Bakan Yardımcısı İnce ve Emniyet Genel Müdürü Uzunyaka, ilk olarak polis okulunu ziyaret etti. Burada yeni göreve başlayacak olan trafik polisleriyle buluşan İnce ve Uzunkaya, polislere yeni görevlerinde başarılar diledi. Buradan Mersin Valiliği'ne geçen İnce ve Uzunkaya, Valilik girişinde kent protokolü tarafından karşılandı. Burada çocuklar tarafından İnce ve Uzunkaya'ya çiçek taktim edildi. İnce ve Uzunkaya ardından Şeref Defteri'ni imzaladı.


İmzanın ardından Vali Su'nun makamına geçen İnce ve Uzunkaya, basına kapalı olarak kent protokolüyle bilgi alışverişi yaptı.

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