İncir üreticisi emeğinin karşılığını alıyor

İlk hasadı yapıldığında 7,5 liradan alıcı bulan incirin, sezon sonu yaklaşmasına rağmen 2,5 liraya satıldığını belirten üreticiler, "Bu yıl incir fiyatları geçen yıllara oranla çok çok iyi. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz" dediler.

Bu yıl incirden para kazandıklarını belirten Mehmet Özkan, “İncir hasadının sonlarına yaklaşmamıza rağmen fiyatı 2,5 liradan alıcı buluyor. Bu da bizleri sevindiriyor” dedi.

Mut İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, bu yıl mevsimlerin iyi gitmesi nedeniyle verim ve kalitesi artan incirin üreticiyi sevindirdiğini belirterek, "Sofralık incir üretiminin ilçeye büyük avantaj sağladığını belirtti. Yetkililer, "İlçemizde yaklaşık 21 bin dekar incir ekili alan bulunuyor. Yaklaşık 6 bin aile incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sağlıyor. Bu yıl 10 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Mut Toptancı Hali Sebze Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar ise özellikle Mut incirinin tadı ve görüntüsüyle Türkiye genelinde ön plana çıktığını belirterek, "İncir fiyatları bu yıl çok iyi. Kaliteli incir üreten üreticimiz emeğinin karşılığını fazlasıyla alıyor. Geçen yıl bu günlerde fiyatlar 1,5 liraya kadar düşmüştü. Bu yıl ise 2,5 liralık fiyatını koruyor. Sezonun bu şekilde tamamlanması halinde incir üreticisi karlı bir sezonu geride bırakacak" dedi.