İncirde 5 bin ton rekolte bekleniyor

İlk turfanda incir 8 liradan alıcı buldu. İlçede bu yıl 5 bin ton rekolte bekleniyor.

Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, kayısıdan sonra sofralık incir hasadının başladığını belirterek, 2018 yılı sezonunda iklim şartlarının incir için uygun geçtiğini belirtti.

Türkiye’de piyasaya erken incir sunabilecek Mut’tan başka bir bölge olmadığını ifade eden Acar, "İlçede yaklaşık bin 500 ailenin incirden elde ettikleri gelirle geçimlerini sürdürüyor. İncir çeşitlerimiz beyaz ve siyah olarak piyasada. Şırası ve kalitesi bakımından Mut inciri tercih sebebi. Bu yıl incirde 5 bin ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Üretici Mehmet Özden ise, Mut incirinin kaliteli olduğunu, bu yüzden ilk hasadında kilosunun 8 liradan satıldığını söyledi.