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06 Temmuz 2017 13:26

İnşaat ruhsatında rekor Erdemli’de

Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, 2017 yılı Haziran ayı verilerine göre Mersin’de en çok inşaat ruhsatı verilen ilçe Erdemli oldu.

İnşaat ruhsatında rekor Erdemli’de

06 Temmuz 2017 13:26


Erdemli Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, gelen başvuruların mesai mevhumu gözetilmeksizin çalışılarak karşılandığı, tamamının süre bitmede onaylandığı kaydedildi. Son 4 yılda düzenli olarak bir artışın olduğu belirtilen açıklamada, bu artışın belediyenin büyüme planları dâhilinde olduğuna dikkat çekildi.


1 Ocak ve 30 Haziran 2017 tarihleri arasında Erdemli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 512 adet inşaat ruhsatının onaylandığı, bu rakamın Mersin ilçelerinde en yüksek rakam olduğu kaydedildi. Özelikle de Büyükşehir Yasası sonrasında sınırların ve nüfusun en çok artış gösterdiği ilçe olan Erdemli’de, kapatılarak mahalleye dönüşen ve belediyeye bağlanan köy ve belde sayısında da en büyük ilçenin oransal olarak Erdemli olduğuna vurgu yapıldı. Büyümenin planlı yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu kadar büyük bir büyüme karşısında belediyenin gerekli altyapıyı zamanında alınan tedbirler tamamlaması ile bugün herhangi bir bocalama yaşamadık. Mersin’in 3. büyük ilçe belediyesi konumundayız. Bu bağlamda artan yüzölçümü ve nüfus inşaat ruhsatlarındaki artışla doğru orantılıdır. Belediyemizin bu yükü kaldırabilecek kapasitesi büyükşehir yasası öncesinde geleceğin görülmesiyle arttırılmıştı. Şimdi bu öngörü neticesinde hiçbir sorun yaşamadan bu ihtiyacı fazlasıyla karşılıyoruz. Bu bir ihtiyaçtır. Bu anlamda Mersin’in en başarılı belediyesi olduk. Bizlere destek olan başta belediye başkanımız Sayın Mükerrem Tollu’ya, başkan yardımcılarımıza ve fedakârca çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.




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