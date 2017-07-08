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08 Temmuz 2017 14:28

İnternet üzerinden sahte altınla dolandırıcılık yapan Suriyeli yakalandı

Mersin’de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığı vatandaşa, 120 adet sahte altın satarak dolandırdığı belirlenen Suriyeli bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

İnternet üzerinden sahte altınla dolandırıcılık yapan Suriyeli yakalandı

08 Temmuz 2017 14:28


Edinilen bilgiye göre, 17 Mayıs tarihinde Mağazalar Polis Merkezine başvuran Ali Halil Koca isimli Suriye uyruklu bir kişi, sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığı yine Suriye uyruklu Basil adlı bir şahsın, bir yakının elinde yüklü miktarda tarihi değeri bulunan altın para olduğunu, ancak satmaya korktuğunu, almak isterse aracı olabileceğini söylediğini bildirdi. Bunun üzerine İstanbul’dan Mersin’e gelerek Basil isimli şahısla buluştuğunu, bahsettiği altınlardan bir tanesini alarak kuyumcudan bozdurduğunu, sonrasında ise 120 altın için 4 bin dolar daha vererek satın aldığını anlatan Koca, aldığı altınları kuyumcuya götürdüğünde sahte olduğunu öğrendiğini belirterek şikayetçi oldu.


Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından görüntülerini tespit ettiği Basil Eltoma adlı Suriye uyruklu şahsı, Turgutreis Mahallesi’nde bir kuaförde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı bildirildi.




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