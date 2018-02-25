Interpol görevlisinden ’Çocuk Cinsel İstismarı’ kitabı

Bülent Tansel, ’Çocuk Cinsel İstismarı’ adlı kitabında konuyu tüm detaylarıyla ele alıyor.

11 Eylül 2016 tarihinden itibaren Fransa’nın Lyon kentindeki Interpol Genel Sekreterliği Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlarla Mücadele Alt Direktörlüğünde Çocukları Koruyucu Hizmetler Proje sorumlusu olarak Emniyet Genel Müdürlüğü adına görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Tansel, ’Çocuk Cinsel İstismarı’ adlı kitabında uluslararası alanda yapılan çalışmalarla birlikte gözlem ve deneyimlerine de yer verdi. Ocak ayında piyasaya çıkan kitapta adeta bir kabus halini alan çocuk cinsel istismarı tüm yönleriyle ele alınıyor. Tansel, kitabının önsözünde çocuğun cinsel istismarıyla mücadelede tüm paydaşlara çok önemli görevler düştüğünü belirtiyor. Tansel, kitabın önsözünde şu görüşlere yer veriyor:

"Artık ’yabancılardan hediye alma’, ’tanımadığın kişilerle konuşma’ telkinlerinin çocuğun cinsel istismarını önlemede işlevsel bir yanının olmadığı açıktır. Çocukların yaşam becerilerini artırmaya yönelik programları içinde bulundukları gelişim evresine uygun olarak geliştirilmeli ve hızla uygulamaya geçirilmelidir. Çocuklara ’iyi dokunuş’ ve ’kötü dokunuş’un neler olduğu, istemedikleri, onay vermedikleri durumlar karşısında ’hayır’ diyebilmenin en doğal hakları olduğunu öğretmeli ve bunları içselleştirebilmelerini sağlayacak programlar oluşturulmalıdır. Çok sayıda öğrenciyi bir arada toplayarak onlara birer saat süreyle cinsel istismar hakkında rehberlik eğitimi sunmak yerine cinsel istismarla ilgili uzun soluklu yapılandırılmış psiko-eğitsel grup oturumları düzenlemek çok daha verimli ve etkili olacaktır. Bu doğrultuda çocukların içinde bulundukları gelişim evreleri göz önünde bulundurularak okullarda sistematik şekilde bir program dahilinde cinsellik eğitimlerinin verilmesi de önemli görülmektedir."