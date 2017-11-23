Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 11:17

İpek; "Destek ve teşvikler, kadın istihdamını artırıyor"

Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin İpek, kadınların iş gücüne katılımının artmasının yoksulluğu azaltacağını ve toplumda kadının yerini daha da sağlamlaştıracağını söyledi.

İpek;

23 Kasım 2017 11:17


Kadınların iş hayatına katılımının iş yerindeki verimi artıracağını dile getiren İpek, kadınların aile ve hükümetler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çalışabilir durumdaki bireylerin iş hayatına katılımının yoksulluğu azaltacağını vurgulayan İpek, "Yoksulluğun azaltılması ve hane halkı gelirinin yükselmesi için çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilerek sürdürülebilir gelir elde etmeleri gerekiyor. Özellikle kadınların iş hayatına katılımı, aile içerisinde, sosyal ve toplumsal hayatta kadının varlığını ve saygınlığını perçinleştirir. Gelecek kaygısı yaşamamak ve kimseye bağımlı hâle gelmemek adına gerekli olan kadın istihdamı, şirketlerin verimliliği açısından da önemli bir unsurdur. Yapılan araştırmalar kadın ve erkek personelin birbirine yaklaşık olarak eşit olduğu kurumlarda finansal performansın arttığını ve verimliliğin sektör ortalamalarının üzerinde olduğunu gösteriyor" dedi.


"Kadınlar, aileler, hükümetler ve işverenler tarafından desteklenmelidir"


Destek ve teşviklerin kadın istihdamını artırdığını kaydeden İpek, kadınların iş hayatına katılımını artırmak için aileler, hükümetler ve işveren tarafından desteklenmeleri gerektiğini ifade etti. İpek, "Son 3 yılda kadınların iş dünyasına katılımlarının artışı, erkeklerin katılımıyla neredeyse eşit durumda. Bunun sebebi son yıllarda genç nüfus ve kadın istihdamına desteğin artması. İstihdam teşvikleri kadınların iş gücüne katılım oranını artırıyor. Kadın nüfusunun erkek nüfusunu geçtiğini düşünürsek, işsizlik rakamlarını aşağı çekmek için kadınlara iş olanağı konusunda daha fazla imkân sunmak ve üretime katılmalarını sağlamak durumundayız. Bu nedenle kadınlar önce aileleri ve yakınları tarafından sonra da hükümetler ve işveren tarafından desteklenmelidir. Kadınların iş hayatına katılımını artırmak ve istihdamını kolaylaştırmak için esnek çalışma biçimlerinin hayata geçirilmesi sağlanarak zaman ve mekân kısıtlamaları azaltılmalıdır" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
18
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç