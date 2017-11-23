İpek; "Destek ve teşvikler, kadın istihdamını artırıyor"

Kadınların iş hayatına katılımının iş yerindeki verimi artıracağını dile getiren İpek, kadınların aile ve hükümetler tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti. Çalışabilir durumdaki bireylerin iş hayatına katılımının yoksulluğu azaltacağını vurgulayan İpek, "Yoksulluğun azaltılması ve hane halkı gelirinin yükselmesi için çalışabilir durumdaki bireylerin üretken duruma getirilerek sürdürülebilir gelir elde etmeleri gerekiyor. Özellikle kadınların iş hayatına katılımı, aile içerisinde, sosyal ve toplumsal hayatta kadının varlığını ve saygınlığını perçinleştirir. Gelecek kaygısı yaşamamak ve kimseye bağımlı hâle gelmemek adına gerekli olan kadın istihdamı, şirketlerin verimliliği açısından da önemli bir unsurdur. Yapılan araştırmalar kadın ve erkek personelin birbirine yaklaşık olarak eşit olduğu kurumlarda finansal performansın arttığını ve verimliliğin sektör ortalamalarının üzerinde olduğunu gösteriyor" dedi.

"Kadınlar, aileler, hükümetler ve işverenler tarafından desteklenmelidir"

Destek ve teşviklerin kadın istihdamını artırdığını kaydeden İpek, kadınların iş hayatına katılımını artırmak için aileler, hükümetler ve işveren tarafından desteklenmeleri gerektiğini ifade etti. İpek, "Son 3 yılda kadınların iş dünyasına katılımlarının artışı, erkeklerin katılımıyla neredeyse eşit durumda. Bunun sebebi son yıllarda genç nüfus ve kadın istihdamına desteğin artması. İstihdam teşvikleri kadınların iş gücüne katılım oranını artırıyor. Kadın nüfusunun erkek nüfusunu geçtiğini düşünürsek, işsizlik rakamlarını aşağı çekmek için kadınlara iş olanağı konusunda daha fazla imkân sunmak ve üretime katılmalarını sağlamak durumundayız. Bu nedenle kadınlar önce aileleri ve yakınları tarafından sonra da hükümetler ve işveren tarafından desteklenmelidir. Kadınların iş hayatına katılımını artırmak ve istihdamını kolaylaştırmak için esnek çalışma biçimlerinin hayata geçirilmesi sağlanarak zaman ve mekân kısıtlamaları azaltılmalıdır" diye konuştu.