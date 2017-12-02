İpek, yaptığı yazılı açıklamada, iş dünyasının sık sık dile getirdiği sorunlardan biri olan ekspertiz raporlarının eksik değer belirlemesini değerlendirdi. Raporlarda belirlenen değerin, iş insanlarının işlerini geliştirmelerinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirten İpek, “Devletimiz iş dünyasına kefil olmak yerine, güncel olmayan yanlış ekspertiz raporları probleminin en kısa zamanda düzeltilmesini sağlamalıdır” dedi.

Hatalı ekspertiz raporlarının, büyümek isteyen işletmelerin önünde bir set olduğunu kaydeden İpek, “İş insanlarının gerek işlerini geliştirmek gerekse yatırım yapmak amacıyla bankalarla yaptıkları kredi görüşmelerinde en büyük sorun, ekspertiz raporlarının gerçeğin altında değer belirlemesidir. Geçmiş dönemlerde gerçek değerinin çok üzerinde gösterilen ve suiistimal edilen yanlış ekspertiz raporları olduğu gibi günümüzde de güncel değerinin çok altında olan ekspertiz raporları iş insanlarına büyük zorluklar çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

“Eksperler, sorumluluk almamak için düşük değer belirliyorlar”

Ekspertiz raporlarında yapılan hatadan dolayı alınmak istenen gayrimenkulün değeri ile bankanın verdiği kredi arasında milyonlarca lira fark olduğuna dikkat çeken İpek, şunları kaydetti: “Gayrimenkulün değerinin belirlenerek söz konusu raporun bankaya sunulmasından sonra banka, tespit edilen değerin yüzde 75’ine kadar kredi verir. Ama değeri 10 milyon lira olan gayrimenkulün, ekspertiz raporlarında 5 milyon lira gösterilmesi sonucunda bankanın verdiği kredi 3 milyon 750 bin liraya düşüyor. İhtiyacınız olan miktar ile bankanın verdiği miktar arasında milyonlarca lira fark oluyor. Bu da iş ve finans dünyasının önündeki en büyük engellerden biri haline geliyor.”

“Eksper sorunu çözülmeli”

Ekspertiz raporları problemini daha önce dile getirmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını vurgulayan İpek, “Değerleme uzmanları sorumluluk almamak için değerleri olduğundan daha düşük yazıyorlar. İş dünyasının bu problemini Adana Sanayi Odası’nda yapılan 7 bankanın genel müdürünün katılmış olduğu ‘Ekonomi İstişare Toplantısı’nda dile getirmemize rağmen halihazırda bir çözüme ulaşılmış değil. Devletimiz tarafından geliştirilen Kredi Garanti Fonu (KGF) gibi ticaretin geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasını sağlayacak bazı düzenlemeler yapıldığından piyasa bir miktar rahatlamıştır. Ancak devletimiz iş dünyasına kefil olmak yerine, güncel olmayan yanlış ekspertiz raporlarının en kısa zamanda düzeltilmesini sağlamalıdır. İş insanlarının 10 milyon lira değerindeki bir gayrimenkule 3 milyon 750 bin lira kredi kullanabilmesi, ekspertiz raporlarının gündeme gelmesi gerektiğinin en büyük göstergesidir. Bankacılık sektörünün içinde bulunan eksper probleminin en kısa sürede çözülmesini umuyoruz” dedi.