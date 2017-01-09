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09 Ocak 2017 12:16

İPF geç fark edilirse öldürücü olabiliyor

İPF geç fark edilirse öldürücü olabiliyor

09 Ocak 2017 12:16

Kamuoyunun çoğunlukla adını bile duymadığı bir akciğer hastalığı olan İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF), erken teşhis edilmediğinde ölümle sonuçlanabiliyor.
Medical Park Tarsus Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Kazım Usalan, İPF’de akciğerlerdeki hava keseciklerinin çevresindeki dokuların kalınlaştığını ve oksijenin kana geçişinin zorlaştığını belirtti. Dokudaki bu değişimin nedeninin bilinmediğini kaydeden Dr. Usalan, İPF’nin kesin bir tedavisinin olmadığını söyledi.
İPF hastalığına Türkiye’de rastlanma sıklığının yaklaşık 100 bin hastada 18 olduğunu vurgulayan Dr. Adnan Kazım Usalan, hasta sayısının ise 12 bin 800 olarak tahmin edildiğini ifade etti. Çoğunlukla 50 yaşından sonra karşılaşılan İPF’nin diğer birçok solunum hastalığına benzeyen belirtiler gösterdiğini vurgulayan Dr. Usalan, “Bu hastalık, bitkinlik, kilo kaybı, kuru öksürük, nefes darlığı, fiziksel aktivitelerde kısıtlılık gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. İPF hastalığı genellikle sigara içen ya da geçmişte içmiş kişilerde görülmektedir” dedi.

Sigaranın payı büyük
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Adnan Kazım Usalan, İPF’nin genetik kökenli olabilmekle birlikte tozlu-dumanlı ortamlarda çalışan kişilerde veya viral enfeksiyon geçirmiş olanlarda da görülebildiğini ifade etti. Dr. Usalan, hastalığın etkilerini anlatırken, “Hastalar duş almak, giyinmek gibi günlük hayatta yaptıkları çok küçük hareketlerde bile nefes darlığı çekiyorlar. Hastalık ilerledikçe, istirahat durumunda bile nefes darlığı hissediliyor. Özellikle 50 yaşın üzerinde kuru öksürük ve efor sırasında nefes darlığı olan hastaların İPF konusunda araştırılması gerekiyor” dedi.
İPF hastaları için geçmişte özel ilaç kombinasyonları uygulandığını ancak sonuç alınamadığını kaydeden Dr. Adnan Kazım Usalan şöyle devam etti:
“Teşhisin erken konulması ve tedavinin hemen başlamasının olumlu etkileri olduğu bilinse de hastalığın ilerlemesi halinde akciğer nakli yapılması gerekiyor. Bu hastalık tedavi edilmediğinde veya tedaviye cevap alınamadığında, yaşam süresi yaklaşık 2-3 yıl oluyor.”



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