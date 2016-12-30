Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 16:10

Irak Büyükelçisinden, Büyükşehire işbirliği talebi

Irak Büyükelçisinden, Büyükşehire işbirliği talebi

30 Aralık 2016 16:10

Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim El-Alevi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde iki ülke arasında dostluğun pekişmesi ve tecrübelerin paylaşımı için talepte bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın kentte yaşanan afet dolayısıyla sahada olmasından dolayı Genel Sekreter Devran Kutlugün’ün karşıladığı Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim El-Alevi, Mersin ile işbirliği kurmak istediklerini belirtti. Beraberinde Türkiye-Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Nevaf Kılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Büyükelçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sanayi ve ticaret alanındaki tecrübelerinden yararlanma isteklerini ve Mersin kardeş şehir olma taleplerini iletti. Mersin’e şehir olarak çok değer verdiklerini söyleyen El-Alevi, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tecrübelerini gördük ve bu tecrübelerden yararlanmak istiyoruz. Bu tecrübeleri sanayi, ticaret, turizm ve seyahat yönünden değerlendirmek istiyoruz. Mersin’deki ticaret hacmini biliyoruz ve bu ziyaret ile daha da arttırma imkanımızın olacağını düşünüyoruz” dedi.
Irak ve Türkiye arasındaki ortak çıkarlara değinen El-Alevi, “Bildiğiniz gibi iki ülke arasından bazı problemler var. Irakla Türkiye arasındaki ilişki, tarihi, coğrafi ve kültürel anlamda çok eskilere dayanıyor. Çok fazla ortak çıkarımız var. Bunu daha da ileriye götürmek için uğraşacağız. Basra ve Mersin’i kardeş şehir yapmak istiyoruz. Basra, limanı ve sahili ile Mersin’e benzeyen bir il. Bu konuda sizden destek arz ediyoruz”şeklinde konuştu.
Mersin’in hem komşuluk ilişkileriyle hem de sahip olduğu potansiyelle bu ülkeler arasındaki barışa, dostluğa, ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak bir şehir olduğunu söyleyen Genel Sekreter Devran Kutlugün ise "Bu ilişkilerin gelişmesine bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ne gibi katkımız olacaksa biz şehrimiz adına ve şehrimizin potansiyeli adına varız” diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gerek ticaret anlamında gerek turizm anlamında gerekse kültürel ilişkiler anlamında ülkeler arası ilişkilere verilebilecek katkının bilincinde olduklarını ifade eden Kutlugün, “İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin tüm Ortadoğu’nun hatta tüm Avrupa’nın faydasına olacağını, dünya barışına katkı sağlayacağını biliyoruz. Kardeş şehir olmak için işlemleri biz başlatıyoruz ama Dışişleri Bakanlığı’nın onayına tabi. Biz Irak’ın tüm şehirlerini kardeş şehir olarak kabul ediyoruz zaten ama işlemleri başlatırsak biz de Irak’ta bir kardeş şehir olmasından memnun oluruz” şeklinde konuştu.
Ziyaret sonrası Kutlugün tarafından Büyükelçi El-Alevi’ye günün anısına Seramik üzerine minyatür işli tablo ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin armasının olduğu çini işlemeli tabak hediye edilirken, El-Alevi de üzerinde Irak’ın tarihi yerlerine ait fotoğrafların olduğu duvar saati hediye etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
13
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    13°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç