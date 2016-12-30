Irak Büyükelçisinden, Büyükşehire işbirliği talebi

Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim El-Alevi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde iki ülke arasında dostluğun pekişmesi ve tecrübelerin paylaşımı için talepte bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın kentte yaşanan afet dolayısıyla sahada olmasından dolayı Genel Sekreter Devran Kutlugün’ün karşıladığı Irak’ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim El-Alevi, Mersin ile işbirliği kurmak istediklerini belirtti. Beraberinde Türkiye-Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Nevaf Kılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Büyükelçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin sanayi ve ticaret alanındaki tecrübelerinden yararlanma isteklerini ve Mersin kardeş şehir olma taleplerini iletti. Mersin’e şehir olarak çok değer verdiklerini söyleyen El-Alevi, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin tecrübelerini gördük ve bu tecrübelerden yararlanmak istiyoruz. Bu tecrübeleri sanayi, ticaret, turizm ve seyahat yönünden değerlendirmek istiyoruz. Mersin’deki ticaret hacmini biliyoruz ve bu ziyaret ile daha da arttırma imkanımızın olacağını düşünüyoruz” dedi.

Irak ve Türkiye arasındaki ortak çıkarlara değinen El-Alevi, “Bildiğiniz gibi iki ülke arasından bazı problemler var. Irakla Türkiye arasındaki ilişki, tarihi, coğrafi ve kültürel anlamda çok eskilere dayanıyor. Çok fazla ortak çıkarımız var. Bunu daha da ileriye götürmek için uğraşacağız. Basra ve Mersin’i kardeş şehir yapmak istiyoruz. Basra, limanı ve sahili ile Mersin’e benzeyen bir il. Bu konuda sizden destek arz ediyoruz”şeklinde konuştu.

Mersin’in hem komşuluk ilişkileriyle hem de sahip olduğu potansiyelle bu ülkeler arasındaki barışa, dostluğa, ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak bir şehir olduğunu söyleyen Genel Sekreter Devran Kutlugün ise "Bu ilişkilerin gelişmesine bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ne gibi katkımız olacaksa biz şehrimiz adına ve şehrimizin potansiyeli adına varız” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gerek ticaret anlamında gerek turizm anlamında gerekse kültürel ilişkiler anlamında ülkeler arası ilişkilere verilebilecek katkının bilincinde olduklarını ifade eden Kutlugün, “İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin tüm Ortadoğu’nun hatta tüm Avrupa’nın faydasına olacağını, dünya barışına katkı sağlayacağını biliyoruz. Kardeş şehir olmak için işlemleri biz başlatıyoruz ama Dışişleri Bakanlığı’nın onayına tabi. Biz Irak’ın tüm şehirlerini kardeş şehir olarak kabul ediyoruz zaten ama işlemleri başlatırsak biz de Irak’ta bir kardeş şehir olmasından memnun oluruz” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrası Kutlugün tarafından Büyükelçi El-Alevi’ye günün anısına Seramik üzerine minyatür işli tablo ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin armasının olduğu çini işlemeli tabak hediye edilirken, El-Alevi de üzerinde Irak’ın tarihi yerlerine ait fotoğrafların olduğu duvar saati hediye etti.