İran'dan Mersinli iş adamlarına yatırım çağrısı

İran'ın Maku Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gholamreza Soleimany, istihdamdan enerjiye kadar tüm girdiler göz önünde bulundurulduğunda Maku Serbest Bölgesi'nde üretim yapacak bir kişinin üretimde yüzde 50'ye varan avantaj elde edebileceğini belirterek, "Kalabalık bir İran nüfusu var ve İranlılar Türk mallarına çok düşkün. Bu nedenle tercih edilirliği çok yüksek" dedi.

İran'ın Maku Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gholamreza Soleimany ile beraberindeki heyet, Mersin Serbest Bölge İşleticisi (MESBAŞ) A.Ş. Genel Müdürü Edvar Mum eşliğinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı (MTSO) ziyaret etti. Maku Serbest Bölgesi'nin yatırım imkanlarının anlatıldığı görüşmede karşılıklı hangi alanlarda işbirliği yapılabileceği konuşuldu. Özellikle, petrokimya, tekstil, seracılık, ağırlık transit taşımalar olmak üzere lojistik ve sanayi ürünleri üretiminin işbirliği yapılabilecek yatırım alanları olduğu yönünde görüş birliğine varıldı.

"Makine teçhizat yatırımları KDV'den muaf tutuluyor"

Görüşmede Maku Serbest Bölgesi hakkında bilgi veren Gholamreza Soleimany, İran'ın kuzeybatısında yer alan bölgenin 420 bin hektar alana kurulduğunu ve 200 bin civarındaki nüfusuyla dünyanın en büyük ve geniş serbest bölgelerinden biri olduklarını bildirdi. Elverişli altyapısı ve destekleyici özel yasalarıyla yurtiçi ve yurt dışı yatırımcılara çok geniş fırsatlar sunduklarını da vurgulayan Soleimany, "Mersin ile bölgemiz arasındaki uzaklık bin 100 kilometre. Bu nedenle karşılıklı yatırım noktasında mesafe açısından ciddi avantajlar bulunmakta. Biz de işbirliğimizi geliştirmek adına sizleri ziyaret etmek istedik. Yakın mesafe yanında şirket kurulumlarına önemli avantajlar da sağlıyoruz. Örneğin yatırımcılar için 20 yıl vergi muafiyetimizin olduğunu söyleyebilirim. Hatta imalat sektöründeki yatırımlarda bu muafiyet 30 yıla kadar uzayabiliyor. Makine ve teçhizat yatırımları da KDV'den muaf tutuluyor. Yüzde 100 yabancı şirket kurulumuna olanak tanıyoruz. İran'dan temin edilen hammaddelerin kullanılmasıyla yapılan üretimin ihraç edilmesi durumunda vergilerden yüzde 70 muafiyet sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

“İran, Türk ürünlerini seviyor”

Yalnızca vergiler açısından değil istihdamdan enerjiye kadar tüm girdiler göz önünde bulundurulduğunda Maku Serbest Bölgesi'nde üretim yapacak bir kişinin üretimde yüzde 50'ye varan avantaj elde edebileceğine belirten Gholamreza Soleimany, "Bölgemizde yatırım yapılması halinde ihracatın yanında yurtiçi pazara satış da düşünülebilir. Kalabalık bir İran nüfusu var ve İranlılar Türk mallarına çok düşkün. Bu nedenle tercih edilirliği çok yüksek" şeklinde konuştu.

Sunumu dinleyen MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan her türlü işbirliğine açık olduklarını dile getirerek temasların önümüzdeki süreçte de devam edip karşılıklı ortaklıklar noktasındaki çalışmaların artırılabileceğini dile getirdi.