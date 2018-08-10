İş yerinde beslenen iguana ilgi odağı oldu

Abuzer ismi koyulan ve 1 metre 10 santimetre boyunda olan iguana, günün belirli saatlerinde dükkanın vitrininde durarak insanların ilgi odağı oluyor.

Mersin’e Latin Amerika’dan yeni doğduğunda getirilen iguana çalışanların, müşterilerin ve çevre esnafının maskotu haline geldi. 1 metre 10 santim boyunda olan 3 kilo ağırlığa sahip olan iguanaya Mersinli bir dövmeci dükkanında bakıyor. Günün belirli saatlerinde güneşlendirilen, günde 2 kez duş aldırılan ve tropikal meyvelerle beslenen iguna, 3 yıldır Serhat Atakur’un dükkanında yaşıyor.

"Yeşillik ve tropikal meyvelerle besleniyor"

13 yıldır dövmecilik yaptığını belirten Serhat Atakur, Abuzer ismini koydukları iguananın kendileriyle birlikte yaşadığını belirterek, "İş yerimizin logosu olduğu için dükkanda da iguana beslemeye karar verdik. Birde herkesin beslememesi de önemli bir etken oldu. Latin Amerika’dan geldi. 3 yıldır besliyoruz. Abuzer hayatından yerinden, yuvasından çok memnun. Uyumayı çok seviyor. Yeşillik ve tropikal meyvelerle besleniyor. Çok fazla su içmiyor. Et yemiyor" dedi.

"Büyük ilgi topluyor"

Abuzer’in müşteriler ve vatandaşların ilgisini çektiğini kaydeden Atakur, "Abuzer dükkanda rahatça geziyor. Üstümüze çıkıyor, başımıza çıkıyor. Özellikle müşterilerin çok dikkatini çekiyor. Mesela bazen vitrinde duruyor, yolda görenler şaşırıp direk fotoğraf çektirmek istiyor. Özellikle çocukların büyük ilgisi oluyor. Abuzer sayesinde çok müşteri kazandık ama bazı müşterilerimiz de çok korktu. ’Onu çıkarın yoksa girmeyiz’ diyenler oldu. Fakat biz Abuzer’i çıkartmadık. Çevredeki esnaflar da çok seviyor Abuzer’i. Güneşlendirmeye çıkardığımızda komşularımız seviyor. Fotoğraf çektiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bakımı zor oluyor"

Abuzer’in bakımının zor olduğunu aktaran Atakur, "Abuzer şuan 3 yaşında. Kışın yemek yemiyor. Kendi elimizle şırıngayla destek mamalar vererek besliyoruz. Günde 2-3 defa duş aldırıyoruz. UV ışınları var. Yani bakımı kolay değil. Kabuk atma dönemi var. Yılda 2-3 defa komple kabuğunu değiştiriyor. O dönemlerde çok stresli oluyor. Tırnaklarını kestiriyoruz. Bakımları yapılıyor" şeklinde konuştu.