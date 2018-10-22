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Işık: "Geleceğimize inanıyoruz"

MEMOİL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işık, "Türkiye’nin geleceğinden ve yatırımlarımızdan vazgeçmiyoruz" dedi.

MEMOİL Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Işık, "Türkiye'nin geleceğinden ve yatırımlarımızdan vazgeçmiyoruz" dedi.


Işık, ekonomiyi çökertmeye çalışan dış güçlere karşı üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya devem edeceklerini belirterek, ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçilse de bunun birlik ve beraberlikle aşılacağını kaydetti.


Yeni açıklanan ekonomik programa uyulması gerektiğini ifade eden Işık, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın enflasyonu düşürmek ve piyasaları canlandırmak adına açıkladığı program ekonomiyi rahatlatacaktır. İyi oluşturulmuş bir program. Şimdi bunları uygulamak için harekete geçiyoruz. Bizler özel sektör olarak tüm programa destek vereceğiz. Bugün piyasalardaki dalgalanmanın çok çeşitli nedenleri var. Ekonomi bu paketle daha da iyi duruma gelecek. Verilecek olan teşvikle iş dünyası rahatlayacak" diye konuştu.


Bu çabaların boşa çıkmayacağını vurgulayan Işık, "Türkiye'nin menfaatleri her şeyin önünde. İş dünyası olarak yaşanan sürecin ortadan kalkması için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Burada en önemli unsur başta bankalar olmak kaydıyla fırsatçılık yapılmaması. Dolarda oluşan artış ve düşüşlerde yapılan fırsatçılığın önünün kesilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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