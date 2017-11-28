İşitme engellilerin sessiz çığlıkları tiyatroda

sınıf öğrencilerine “Empati” isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MEÜ iş birliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında, ‘Tek Farkımız Farkındalığımız’ sloganı adı altında Engelliler Dairesi Başkanlığı İşitme Engelliler Tiyatro Topluluğu’nun "Empati" adlı oyunu sergilendi. MEÜ Uğur Oral Kültür Merkezi’nde hem sesli hem de işaret diliyle betimleme yapılarak sahnelenen oyunda, işitme engelli bireyler sanatın en sessiz ve en anlamlı halini öğrencilere sergiledi. Konusunu toplumda var olan engelli bireylere yönelik ön yargı ve olumsuz davranışların oluşturduğu tiyatro oyununda, engelli bireylerin iş bulma konusunda yaşadığı sıkıntılar, işverenlerin kanuni zorunluluk olmasına rağmen engelli bireyleri çalıştırmak istememeleri, engelli bireylerin trafikte yaşadığı problemler, taksi şoförü bir engelli birey üzerinden anlatıldı. Öğrencilerden büyük alkış alan oyunda aynı zamanda halk otobüslerinde engelli bireylere duyulmayan saygı, toplumdaki bireylerin dışlaması, engellilerin otobüse bedava binmelerinin bile nasıl kötü karşılandığı trajikomik bir dille sergilendi. İşitme engelli bireylerin toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla oynadıkları empati oyununu yaklaşık 800 kişi izledi.

Tiyatrodan sonra Hüseyin Polat Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi yapıldı. ZİÇEV Perküsyon Grubu ritim müzik performansının da sergilendiği etkinlikte, MEÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutlu Nisa Ünaldı Coral, Engelliler Dairesi Başkanlığı personeline etkinliğe verdikleri katkıdan dolayı teşekkür belgesi takdim etti.