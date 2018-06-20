Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlardan duyduğu memnuniyetini dile getiren Uzunkaya, İŞKUR olarak nitelikli personel yetiştirme ve personel maliyetlerini düşürücü programlarla bölgeye destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.

TÜİOSB Kurucu Başkanı Gül Akyürek Balta ise bölgenin, Çukurova’nın ekonomik ve sosyal kalkınması yönünde büyük bir atılım olduğunu belirterek, özellikle bölgenin ihtiyacına yönelik nitelikli personel yetiştirme programları ve bölgeye özgü teşvik modellerinin uygulanması yönünde İŞKUR ile işbirliğinin önemine değindi.