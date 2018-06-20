Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 15:37

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya’dan TÜİOSB’a ziyaret

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, beraberindeki heyetle birlikte Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya’dan TÜİOSB’a ziyaret

20 Haziran 2018 15:37


Bölgede gerçekleştirilecek yatırımlardan duyduğu memnuniyetini dile getiren Uzunkaya, İŞKUR olarak nitelikli personel yetiştirme ve personel maliyetlerini düşürücü programlarla bölgeye destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.


TÜİOSB Kurucu Başkanı Gül Akyürek Balta ise bölgenin, Çukurova’nın ekonomik ve sosyal kalkınması yönünde büyük bir atılım olduğunu belirterek, özellikle bölgenin ihtiyacına yönelik nitelikli personel yetiştirme programları ve bölgeye özgü teşvik modellerinin uygulanması yönünde İŞKUR ile işbirliğinin önemine değindi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç