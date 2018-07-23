İSO ikinci 500’de Mersin’den 3 firma yer aldı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin iş dünyası olarak İSO 500 listelerini önemsediklerini belirtti. İSO listelerinde, İSO ilk 500’de 6 ve İSO ikinci 500’de 3 olmak üzere toplamda 9 Mersin firmasının olduğunu aktaran Kızıltan, İSO 500 listelerini ülke sanayisinin bir envanteri olarak gördüklerini vurguladı. İSO listelerinin bir kentin sanayi gelişmişliğini tek başına göstermediğine işaret eden Kızıltan, “Ancak, Mersin olarak gerek birinci, gerekse ikinci 500 listesine geçmişe göre her geçen gün daha çok firma ile yer almamız sanayimizin gittiği yön anlamında önemli bilgiler veriyor, eksikler tamamlandığında daha neler yapabileceğimizi gösteriyor” dedi.

Sıkıntılı bir dönemde gösterilen bu artışın küçümsenemez olduğuna dikkat çeken Kızıltan, “Daha küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın üretim faaliyetlerinin incelendiği ‘Türkiye’nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu’ araştırması hem küresel ve hem de ülkemiz açısından zor geçen 2016 yılının ardından 2017 yılında sanayimiz açısından umut verici görünüyor. Özellikle ikinci 500 listesindeki firmaların kar artışı oranlarının birinci 500 firmalarını geçmesi KOBİ’lere odaklanmanın ne kadar isabetli olduğu göstermektedir. Ancak, bu finansman yükü ve faize giden para düşünüldüğünde sürdürülebilir olmak gerçekten zor. Kar finansmana gidiyor görünüyor. Ar-Ge harcamalarındaki azalma iyi bir işaret değil. Firmalar ayakta kalma mücadelesi verirken geleceklerini düşünmeye fırsatları kalmamış. Bu oran mutlaka yukarılara taşınmalıdır. Ancak, özellikle İSO ikinci 500 firmalarındaki ihracat artışı ülkemizin cari açığının kapanması anlamında en büyük payanda olacaktır. Özellikle küresel ve bölgesel sorunlara rağmen, sanayide hem istihdamın hem de maaşların artması toplumsal huzurunda direği olmuştur. Sanayi katma değer oluşturmaya devam etmiştir. Listeye yeni 102 firmanın girmesi ise ülke sanayisinin dinamik yapısını göstermektedir" diye konuştu.

Listeye giren Mersin firmalarını başarılarından dolayı kutlayan Kızıltan, Mersin özelinde sanayi yatırımlarının ve var olan sanayi kuruluşlarının performansının artması adına makro ve mikro yatırımların devam etmesi gerektiğini vurguladı. Kızıltan, sanayi arazisi üretmek, ulaşım imkanlarının tamamlanması gibi eksikler tamamlandığı sürece Mersin’in ülke sanayisinde katma değer oluşturmaya devam edeceğini de belirtti. Kızıltan, “Önümüzdeki yıllarda İstanbul Sanayi Odası’nın bu araştırmasına Mersin’den daha fazla firmanın başvuru yapmasını bekliyorum. Bu ölçekte çok sayıda firmamız olduğunu biliyorum. Araştırmaya katılım sayımız artarsa listeye Mersin’den çok daha fazla firmanın gireceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.