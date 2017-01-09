Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Mersin
  •  » İstanbul Reina Saldırısında Şehit Olan Polis Memuru Burak Yıldız Için Mevlit Okundu
09 Ocak 2017 09:50

İstanbul Reina saldırısında şehit olan Polis Memuru Burak Yıldız için mevlit okundu

İstanbul Reina saldırısında şehit olan Polis Memuru Burak Yıldız için mevlit okundu

09 Ocak 2017 09:50

İstanbul’da yılbaşı gecesi Reina eğlence kulübüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Burak Yıldız’ın şehadetinin yedinci günü nedeniyle Mersin’deki evinde mevlit okundu.
Şehidin Annesi Aslı Yıldız’ın merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi’ndeki evinde okunan mevlite Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Vali Yardımcıları Cezmi Türk Göçer, Süleyman Deni ve, Mahmut Halal ile Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan mevlitte, Vali Çakacak şehit ailesinin ve yakınlarının acılarını paylaşarak, teselli etmeye çalıştı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
11
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç