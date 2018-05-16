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16 Mayıs 2018 14:58

İtfaiye ekipleri pratik kazanma eğitimlerini sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, görevlerindeki etkinliği arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor.

İtfaiye ekipleri pratik kazanma eğitimlerini sürdürüyor

16 Mayıs 2018 14:58


Kişisel pratikliği arttırmak, olaylara en kısa sürede ve etkin müdahale amacıyla Konya İtfaiye Eğitim Merkezi (KİTEM) ile yapılan eğitimlerde yangın, kurtarma, ilk yardım ve olay yeri inceleme konularında her branştan itfaiye personeli katıldı.


İtfaiye Dairesi Başkanlığı merkezinde yapılan eğitimlerde, yangınlara müdahale şekilleri, malzeme kullanım teknikleri, kaza alanında şüphe ve delil oluşturacak hususlar konusunda eğitimler teorik olarak verilirken, bazı eğitimler uygulamalı olarak gösterildi.


İtfaiye Dairesi Başkanlığına getirilen hurda araç üzerinde, kazalar esnasında araç içerisinde sıkışan kişileri kurtarma konusunda eğitimler uygulamalı olarak yapıldı. Eğitim sonrası personeller yazılı imtihana tabi tutuldu.




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