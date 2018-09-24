Kocamaz, 'İtfaiye Haftası' dolayısıyla yaptığı açıklamada, itfaiye teşkilatının, belediyenin en önemli kuruluşlarından biri olduğunu ifade ederek, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden itfaiye teşkilatımız, bu görevlerini yerine getirirken hayatlarını hiçe sayarak, canla başla çalışmaktadırlar. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanları, tüm risklere rağmen kuruluş amacını, ‘karşılıksız yardım' anlayışından alarak, başkalarına yardımcı olabilmek için büyük bir özveri ve gayretle, gerekirse canları pahasına görevlerini yerine getirmektedirler" dedi.

Kocamaz, yangın ve kurtarma çalışmalarında, gece-gündüz, bayram-tatil demeden, fedakarca görev yapan tüm teşkilat mensuplarının haftasını kutladığını kaydederek, başarı dileklerinde bulundu.