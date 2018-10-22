İyi olacak hastanın önünden doktor geçti

Mersin'in Tarsus ilçesinde omuz ağrısı çeken hasta, annesi için gittiği hastanede, önünden geçen beyin cerrahını durdurup fikrini sordu, MR'ı çekilen hastanın boynunda, felç tehlikesi oluşturan büyük bir fıtık belirlendi.

Evli ve 2 çocuk babası Cengiz Özkan (53), geçtiğimiz ağustos ayında sol omzunda, koluna kadar yayılan bir ağrı hissetmeye başladı. Bir kamu hastanesine giden Özkan'a fizik tedavi önerildi ve ağrı kesici verildi. Fizik tedavi alan ve ilaçlarını içen Cengiz Özkan'ın ağrıları geçmedi. Yaklaşık 2 ay boyunca ağrılara katlanmak zorunda kalan Özkan, geçtiğimiz günlerde kalp hastası annesinin rutin kontrolleri için Medical Park Tarsus Hastanesi'ne götürdü. Cengiz Özkan ve annesi kardiyoloji kliniğinde muayene sırası beklerken, önlerinden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Erdal Yayla geçti. Op. Dr. Yayla'nın yaka kartındaki ‘Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı” ifadesini gören Özkan, annesine “Bu doktor beyin cerrahı. Omzumdaki ağrıyı bir de ona sorayım” dedi ve doktorun arkasından yürümeye başladı. Odasına girmek üzere olan Op. Dr. Erdal Yayla'yı durdurup kendisini tanıtan Cengiz Özkan, omzundaki ağrıdan bahsedip fikrini sordu.

Op. Dr. Erdal Yayla, detaylı muayene yaptıktan sonra boyun fıtığı ihtimali bulunduğunu belirterek MR çekilmesi gerektiğini söyledi.

Mikrocerrahi tekniği uygulandı

Annesinin muayenesinin ardından MR çektiren Cengiz Özkan'ın boyun bölgesinde, omuriliğe baskı uygulayan, çok büyük bir fıtık olduğu belirlendi. Op. Dr. Erdal Yayla ve ekibi, mikrocerrahi tekniğiyle yapılan ameliyatla fıtığı temizledi. Ameliyattan 2 saat sonra ayağa kalkan, 1 gün sonra da taburcu edilen Cengiz Özkan'ın ağrıları geçti. Op. Dr. Erdal Yayla, hastanın omuriliğindeki fıtığın felç tehlikesine yol açtığını belirterek, “Hastanın düşmesi ya da bir kaza geçirmesi halinde, omuriliğindeki fıtık nedeniyle boyundan aşağısı felç olabilirdi. Bu risk ve ağrılar nedeniyle gecikmeden temizlenmesi gerekiyordu” dedi.

Muayene olmak aklımda yoktu

Hasta Cengiz Özkan ise tamamen tesadüf eseri felç tehlikesinden kurtulduğunu söyledi. Özkan, “Annemin doktorunu beklerken, kendi sıkıntım için muayene olmak aklımda bile yoktu. Önümden geçen doktorun yaka kartına gözüm takılınca beyin cerrahı olduğunu anlayıp yanına gittim. Kartın üzerini okumasam, muayene de olmayacaktım, MR da çektirmeyecektim. İyi ki doktoruma rastlamışım” diye konuştu.