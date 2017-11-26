Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 14:49

İzninin son gününde motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Mersin’de meydana gelen trafik kazasında motosikletler ile tıra çarpan 2 sürücü hayatını kaybetti.

İzninin son gününde motosiklet kazasında hayatını kaybetti

26 Kasım 2017 14:49

Hayatını kaybeden motorculardan Yunus Emre Karan’ın asker olduğu, izinli olarak Mersin’de bulunduğu ve izninin son gününde 2 gün önce aldığı motosikletle kaza yaptığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Mersin’in Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde’de meydana geldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu olan Yunus Emre Karan ile yakın arkadaşı Abidin Gül, motosikletleriyle dolaşmaya çıktı. Karan ve Gül yönetimindeki motosikletler, tali yoldan çıkan tıra çarptı. Kazanın ardından Yunus Emre Karan olay yerinde hayatını kaybederken, Abidin Gül ise ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde ameliyata alınan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



İzninin son günüymüş


Hayatlarını kaybeden Karan ve Gül’ün cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan Karan ve Gül’ün cenazeleri, kara yoluyla Mersin’e getirildi. Cenazeler Gözne Otoban Gişeleri’nde motorcular tarafından karşılandı. Önce Karan’ın ardından Gül’ün oturduğu evin önünden geçildi. Ardından ise motorcuların korteji eşliğinde cenazeler, Akbelen Şehir Mezarlığı’na getirildi. Acı haberle yıkılan Karan ve Gül’ün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yunus Emre Karan’ın asker olduğu, izinli olarak Mersin’de bulunduğu, dün de izninin son günü olduğu öğrenildi. Mezarlıkta Karan için askeri tören yapıldı. Törenin ardından Karan’ın cenazesi, Resul Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi. Abidin Gül’ün cenazesi ise şehir mezarlığındaki cenaze namazının ardından toprağa verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç