İzninin son gününde motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden motorculardan Yunus Emre Karan’ın asker olduğu, izinli olarak Mersin’de bulunduğu ve izninin son gününde 2 gün önce aldığı motosikletle kaza yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde Mersin’in Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde’de meydana geldi. Türkiye Motosiklet Federasyonu sporcusu olan Yunus Emre Karan ile yakın arkadaşı Abidin Gül, motosikletleriyle dolaşmaya çıktı. Karan ve Gül yönetimindeki motosikletler, tali yoldan çıkan tıra çarptı. Kazanın ardından Yunus Emre Karan olay yerinde hayatını kaybederken, Abidin Gül ise ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde ameliyata alınan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzninin son günüymüş

Hayatlarını kaybeden Karan ve Gül’ün cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan Karan ve Gül’ün cenazeleri, kara yoluyla Mersin’e getirildi. Cenazeler Gözne Otoban Gişeleri’nde motorcular tarafından karşılandı. Önce Karan’ın ardından Gül’ün oturduğu evin önünden geçildi. Ardından ise motorcuların korteji eşliğinde cenazeler, Akbelen Şehir Mezarlığı’na getirildi. Acı haberle yıkılan Karan ve Gül’ün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Yunus Emre Karan’ın asker olduğu, izinli olarak Mersin’de bulunduğu, dün de izninin son günü olduğu öğrenildi. Mezarlıkta Karan için askeri tören yapıldı. Törenin ardından Karan’ın cenazesi, Resul Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi. Abidin Gül’ün cenazesi ise şehir mezarlığındaki cenaze namazının ardından toprağa verildi.