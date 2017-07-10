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10 Temmuz 2017 12:18

İzol: “Bu ülke için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz”

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sırasında Türk halkının dik duruşunu ve demokrasiden taviz vermeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, “Bu ülke için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz” dedi.

İzol: “Bu ülke için gözümüzü kırpmadan canımızı veririz”

10 Temmuz 2017 12:18


Mersin GİAD Başkanı İzol, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz sürecinde yayınladıkları sosyal medya mesajları ve basın bültenleri ile demokrasiden yana olduklarını belirttiklerini ifade etti. İzol, “Biz süreçte tüm üyelerimizden normal hayatlarına devam etmelerini istedik. Hatta istihdam oranlarımızı yukarı çekerek, yatırımlarımıza ara vermeden devam ederek, ihracat rakamlarımızda artış göstererek, üyelerimiz ülkelerine ve demokrasiye olan bağlılıklarını ispatlamıştır. Türk milleti ise dik duruşu ile demokrasiden asla taviz vermeyeceklerini bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, bu ülke uğrunda gözümüzü kırpmadan canımızı vereceğimizi herkesin bilmesini isteriz” ifadelerini kullandı.




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